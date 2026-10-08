İhracat pazarlarında 52 ayın zirvesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, eylülde 53,2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Ağustosta 52,7 seviyesinde bulunan endeks, böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşmenin üst üste beşinci ay hızlandığına işaret etti.
İHRACAT PAZARLARINDA İYİLEŞME BEŞİNCİ AYINDA
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endekste 50 eşik değer olarak kabul ediliyor. 50'nin üzerindeki değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Endeks, eylülde 53,2 seviyesine yükselirken Ocak 2024'ten bu yana her ay 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti.
Eylülde Türk imalat sanayisinin en büyük 10 ihracat pazarının dokuzunda üretim arttı. Bu ülkeler arasında yalnızca Polonya'da imalat sanayi üretimi belirgin şekilde geriledi.
ABD'DE BÜYÜME BEŞ YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI
ABD'de ekonomik aktivite güçlü şekilde artarken, büyüme ivmesi beş yılı aşkın dönemin en yüksek temposuna ulaştı. Avrupa ekonomilerinde de iyileşme sinyalleri devam etti.
Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Romanya ve Hollanda'da üretim artışları sürdü. Fransa'da ise ekonomik aktivite, sınırlı düzeyde de olsa iki yıldan uzun süredir ilk kez artış kaydetti.
Söz konusu Avrupa ekonomilerine yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının yüzde 34'ünü oluşturuyor.
EN GÜÇLÜ ÜRETİM ARTIŞI BAE'DE
Anket kapsamında izlenen ekonomiler arasında en güçlü üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşti. BAE'de büyüme, Orta Doğu'daki savaşın başlangıcından hemen önceye denk gelen şubat ayından bu yana en yüksek hızına ulaştı.
Orta Doğu'daki diğer bazı ülkelerde de ekonomik aktivite üçüncü çeyreği artışla tamamladı. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan'da büyüme kaydedilirken, Katar'da üretim düşmeye devam etti. Mısır'da ise belirgin bir daralma yaşandı.
Mısır'daki daralma, eylülde anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler arasındaki en sert düşüş oldu.
S&P GLOBAL: İHRACAT TALEBİNDEKİ İYİLEŞME SÜREBİLİR
S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ekonomik aktivitede üçüncü çeyrek boyunca görülen hızlanmanın eylülde de devam ettiğini belirtti.
Harker, "Bu hızlanmada, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü şekilde artması ve büyümenin beş yılı aşkın sürenin en yüksek hızına ulaşması büyük ölçüde etkili oldu." ifadelerini kullandı.
Faaliyet koşullarındaki iyileşmenin yalnızca ABD ile sınırlı kalmadığını belirten Harker, Avrupa'da genişleme kaydeden ekonomilerin sayısının arttığını ve BAE'nin büyümede başı çektiğini aktardı.
Harker, imalatçıların ihracat talebinde son dönemde görülen iyileşmenin 2026'nın geri kalanında da sürmesini ümit ettiğini ifade etti.