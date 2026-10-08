İhracat pazarlarında 52 ayın zirvesi

EN GÜÇLÜ ÜRETİM ARTIŞI BAE'DE

Anket kapsamında izlenen ekonomiler arasında en güçlü üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşti. BAE'de büyüme, Orta Doğu'daki savaşın başlangıcından hemen önceye denk gelen şubat ayından bu yana en yüksek hızına ulaştı.

Orta Doğu'daki diğer bazı ülkelerde de ekonomik aktivite üçüncü çeyreği artışla tamamladı. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan'da büyüme kaydedilirken, Katar'da üretim düşmeye devam etti. Mısır'da ise belirgin bir daralma yaşandı.

Mısır'daki daralma, eylülde anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler arasındaki en sert düşüş oldu.