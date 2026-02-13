ING’den TCMB tahmini: Martta 100 baz puanlık faiz indirimi olası

ING Group'un son raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayındaki enflasyon baskılarına rağmen kademeli faiz indirim politikasını sürdürebilir. Raporda, enflasyon hedefin üzerinde olsa da para politikasında temkinli gevşeme eğiliminin korunacağı vurgulanıyor.

Analistler, indirimlerin hızı ve zamanlamasının enflasyon, fiyatlama davranışları ve iç talep koşullarına bağlı olacağını belirtiyor. Bu çerçevede TCMB'nin ani adımlardan kaçınarak sınırlı ve dikkatli indirimlerle ilerlemesi öngörülüyor.

Raporda, Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının gündemde olduğu ifade ediliyor. Ancak koşullara bağlı olarak geçici bir duraklama ihtimali de bulunuyor; Merkez Bankası veri akışını izleyerek sonraki toplantılarda adım atabilir.

ING'nin baz senaryosuna göre, TCMB politika faizi 2026 sonunda yüzde 28'e gerileyebilir. Raporda, enflasyonun beklenenden yüksek seyretmesi veya iç-dış şokların faiz üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da vurgulanıyor.