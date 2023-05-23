İşlemi uzayan EYT’lilere iki bayram ikrâmiyesi ödenecek

EmeklilikteYaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban Bayramı ikrâmiyesi yatırılacak. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kimse endişe etmesin, bu ay sonuna kadar tamamlanacak. En fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak" dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını anımsatan Bakan Bilgin, "Enflasyon teknik bir mesele, TL'nin reel alım gücünü, fiyatlardaki dalgalanmaları alıyoruz. Onları değerlendiren bir set oluşturup o set üzerinden asgari ücret komisyonunda görüşüyoruz. Komisyon'da işçi, işveren tarafı var, birlikte değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız geçen bu konuyu açıkladı ve onun da katkısıyla o seviyeye geldi. Temmuzda da aynı benzer bir süreç işleyecek" diye konuştu.EYT kapsamında emekli olanlar da temmuzda hem zam hem de refah payı alacak. 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.