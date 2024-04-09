İsrail’e ihracat kısıtlandı

Türkiye, Gazze'de soykırım yapan, onbinlerce masum insanı katleden İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı. Geç de olsa gelen kararla birlikte, aralarında demirçelikten mermere, seramikten çelik boruya, elektrik kablolarından jet yakıtına kadar 54 ürün grubunda dünden itibaren ihracatın kısıtlanması kararı uygulanmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır" denildi. Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana çatışmaların durdurulması, insani kaybın, fiziki yıkımın engellenmesi için uluslararası arenada siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yaptığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Gazze'nin yardımına koşarak, başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırdık. Bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olduk" mesajı verildi. İsrail'e askeri ürün satışı yapılmadığı bildirilen açıklamada, "Esasen, çok önceden bu yana, İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına ülkemizce izin verilmemiştir ve verilmemektedir" denildi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur'la telefonda görüştü. Bolat, kısıtlamalar için "Amacımız İsrail'in ateşkes ve insani yardım konvoylarına izin verme konusundaki uzlaşmaz tutumunu değiştirmesi" dedi. Amur da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ederek şükranlarını sundu. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, kendilerinin de karşı bir ihracat listesi hazırlayacağını ve Türkiye'yi ABD'ye şikâyet ettiklerini açıkladı.Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı aldığı 54 ürün arasında dlüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, demir-çelik tüm teller, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panolar, fayanslar, fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar, inşaat demiri, inşaat makinaları, inşaat yalıtım malzemeleri, inşaatta kullanılan camlar, kimyasal bileşikler, kimyasal gübreler, klinker, kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar, kükürt, madeni yağlar, makaralı zincirler, mermer, metal işleme makinaları, metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar, mineral gübreler, motor yağları, paletler, plastik borular, sandviç paneller, seramikler, solvent boyalar, tel çekme makinaları, testere makinaları, tuğlalar, uçak benzini ve jet yakıtı, vernikler, vinçler, yapıştırıcılar ve tutkallar, yassı çelik ürünleri bulunuyor.