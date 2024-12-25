İstanbul Boğazı’na ‘demir nakış’

Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergâhlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesinde son viraja girildi. Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının yoğun ilgisi sürerken, Dünya Bankası ile 2 milyar dolarlık kredi temininde önemli aşama kaydedildi.

4.5 MİLYAR $'A İNŞA EDİLECEK

2025'te demiryolu hattının ihale edilmesi hedeflenirken, ihale sonrasında hattın inşasının 4-5 yıl sürmesi hedefleniyor. Toplam 4.5 milyar dolara mal olacak tren hattı ile Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca demir yolu güzergâhı, Marmaray hattının Çayırova mevkisinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıp, devamında Halkalı- Kapıkule hattına bağlanacak. Söz konusu demir yolu hattı, 120 kilometre uzunluğunda olacak, yük ve yolcu taşımacılığı olarak işletilecek. Ayrıca proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak. Demiryolu hattı bir gidiş, bir geliş iki şeritli olacak. Tren hattı projesi ile Avrupa ve Asya, Pekin ve Londra Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlanacak. Raylı sistem, Edirne'den İzmit'e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı birbirine bağlanacak.



KALKINMA YOLUNUN CAN DAMARI OLACAK

Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün mevcutta Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaştırılırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demir yolu projesiyle, buradaki kısıtlı kapasite ve saat kullanımı tüm zamana yayılacak. Proje, kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak. Kalkınma Yolu projesi kapsamında Pekin'den yola çıkan bir yük Londra'ya Ümit Burnu'ndan 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan 35 günde ulaşabilirken yükün süresi 25 güne düşecek.