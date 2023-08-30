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Giriş Tarihi: 30.8.2023 12:00 Son Güncelleme: 30.8.2023 12:10

İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede!

İstanbul Havalimanı 21- 27 Ağustos arasında günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik bir büyüme sağladı. Türkiye hızlanıyor" dedi.

DHA
İstanbul Havalimanı Avrupa’da yine zirvede!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 21- 27 Ağustos arasında günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı 21- 27 Ağustos arası Avrupa havacılık verilerine göre; İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri oldu. En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik bir büyüme sağladı. Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Havalimanı Avrupa'da yine zirvede!
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