İstanbul Havalimanı Avrupa’da yine zirvede!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 21- 27 Ağustos arasında günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı 21- 27 Ağustos arası Avrupa havacılık verilerine göre; İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri oldu. En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik bir büyüme sağladı. Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.
EUROCONTROL 21 - 27 Ağustos arası Avrupa #Havacılık verilerine göre;— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 30, 2023
🛫#İstanbul Havalimanı
🥇Günlük ortalama bin 511 uçuşla #Avrupa'nın lideri oldu.
📈En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre %118'lik bir büyüme sağladı.
#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/hkn15IAgP7