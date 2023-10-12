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Giriş Tarihi: 13.10.2023

İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede
İstanbul Havalimanı, 2-8 Ekim'de günlük ortalama 1.435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 2-8 Ekim tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1.419 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1.335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1.332 uçuşla Frankfurt, 1.318 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi. Antalya Havalimanı 883 günlük uçuş ortalaması ile en yoğun havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldı.
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İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede
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