İstanbul Turizm Fuarı dünyada ilk üçe aday

Giriş Tarihi: 15.02.2026

İSTANBUL Turizm Fuarı (ITF), turizmin en önemli oyuncularını dördüncü kez buluşturmaya hazırlanıyor. Dream Project tarafından 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar, turizm sektörünün yol haritasını çiziyor. 10 bin metrekare alanda 345 katılımcı firma ile gerçekleştirecek olan fuar, ulusal ve uluslararası 17 bin profesyoneli ağırlayacak. Dünya turizm fuarları arasında hızla yükselişe geçen ITF, 5 yıl sonra dünyada alanındaki ilk üç fuardan biri olacak. Dream Project CEO'su Volkan Ataman, "Fuarımız her sene büyüyerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Hep birlikte fuarımızı 5 yıl sonra dünyanın en büyük 3 turizm fuarından biri haline getireceğiz" dedi.

