İthalat haziranda azalış gösterdi

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 30,5 AZALDI

Ocak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan 17 milyar 584 milyon dolara geriledi. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan 19 milyar 308 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 6 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 olarak belirlendi.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta haziranda imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta haziranda ara mallarının payı yüzde 69,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 olarak hesaplandı.

İthalatta, bu yılın ocak-haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 70, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.