Kalyon Enerji Avrupa enstitüsüyle Ar-Ge yapacak

Kalyon Enerji ile Almanya merkezli Fraunhofer Institute of Solar Energies (ISE) arasında güneş enerjisi endüstrisinin gelişimi için iş birliği sözleşmesi imzalandı. Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonlarından biri olan Fraunhofer ISE ile Kalyon PV arasında yapılan iş birliği, tarım, bina-otoyol entegre güneş panel sistemleri üretimi ve enerji depolaması konusunda araştırma, birlikte iş geliştirme konuları ile kurumlar arasında bilgi alışverişini kapsıyor. Kalyon Enerji, ortak geliştirilecek projelere önümüzdeki 3 yıl için 9 milyon dolar bütçe ayırırken; enstitü, güneş enerjisi alanındaki araştırmalarında Türkiye'de sadece Kalyon PV ile çalışacak. Kalyon PV bu ortaklık ile geleceğin sıfır karbon politikasına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck öncülüğünde Berlin'de düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu'nda, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ile Fraunhofer ISE Direktörü Prof. Dr. Hans Martin Henning arasında iş birliğinin imza töreni gerçekleşti.İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Henning, "Güneş enerjisi endüstrisi ve özellikle fotovoltaik (PV) modül üretimi, Türkiye'de zaten iyi konumlanmış durumda. Kalyon Enerji ile inovatif PV teknolojilerini geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. 1949 yılında kurulan Fraunhofer Institute, Almanya'da 76 enstitü ve araştırma tesisi işletiyor. 30 binden fazla çalışanı bulunan örgütün, bin 400 solar araştırmacısı bulunuyor.Kalyon Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kalyon Enerji, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek şekilde ulaşılabilir kılmak için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapıyor. Kalyon Enerji'nin yatırımları hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi üzerine yoğunlaşıyor.