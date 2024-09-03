Karteller yapay zekâ ile tespit edilecek

Rekabet Kurulu, refahın önündeki en büyük engel olan kartel ve tekellerin ortaya çıkarılması için bir dizi yeni önlem alacak. Mesajlaşma uygulamaları ile karteller tarafından deliller artık daha kolay gizlenebilirken, Rekabet Kurumu ise rekabeti ihlal eden firmaları bulmak için yapay zekâdan yararlanacak.Rekabet Kurulu, önümüzdeki 5 yılı kapsayan stratejik planını belirledi. Planda gelişen teknolojiler sayesinde tespitin zorlaştığına dikkat çekilerek, "Zira teknolojik gelişmelerin teşebbüslere delillerin gizlenmesi yönünde sunduğu avantajlar, rekabet ihlallerine ilişkin inceleme, araştırma ve soruşturmalarda delil temini konusunda birtakım zorlukların yaşanmasına neden olmaktadır" denildi. Şirketlerin bir dönem aralarında anlaşmak suretiyle ortak fiyat ya da satış kanallarını belirlediği ancak daha sonra bundan pişman olarak yapıyı ifşa etmek için kurula başvurduğu pişmanlık müessesesinde de yenilik yapılacak. Stratejik planda konuya ilişkin, "Pişmanlık programına başvuruları caydıran önemli bir faktör, pişmanlık başvurusunda bulunan ve idari para cezasından muaf tutulan teşebbüslerin dahi özel hukuk kapsamında 3 kat tazminat riski ile karşı karşıya olmasıdır" denildi.Kurul, otomotiv sektöründe karbon yakıtlarının azaltılmasının elektrikli araç pazarındaki rekabeti artırabileceğine dikkat çekti. AB'deki çevresel yükümlülüklerin maliyetleri artırarak ülke içi fiyatlara olumsuz etki yapabileceği, devlet desteklerinin yenilikçi uygulamaları teşvik edebileceği ancak aşırı teşviklerin tekelleşme riski taşıyabileceğini değerlendiren kurul, "Bu kapsamda otomotiv pazarındaki pazar tanımının yeniden gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir" uyarısında bulundu. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "Ekonomik ve finansal gücün az sayıda kişi ve şirketlerin elinde toplandığı, tekellerin ve kartellerin hâkim olduğu bir ekonomik yapı toplumsal refahın önünde ki en önemli engeldir. Bu nedenledir ki; rekabet eden, insan kaynağına, verimliliğe ve teknolojiye yatırım yapan teşebbüslerin var olduğu, girişim özgürlüğünün korunduğu bir yapı şart. Vatandaşlarımızın fiyat ve kalite rekabetinden, ürün ve hizmet çeşitliliğinden yararlandığı bir ekonomik yapının geliştirilmesi temel misyonumuz" ifadelerini kullandı.RekabetKurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştiren 3 firma hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama A.Ş. hakkında ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi. Ön araştırmada elde edilen bilgilerin ve belgelerin ciddi ve yeterli bulunarak şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.