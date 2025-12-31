Kasım 2025 dış ticaret açığı belli oldu

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACAT-İTHALAT

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 artarak 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat %5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Kasım ayında %3,2 artarak 20 milyar 740 milyon dolardan, 21 milyar 396 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %6,0 artarak 21 milyar 930 milyon dolardan, 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 1 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,0 oldu.