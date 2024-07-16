Kemeraltı’na kruvaziyer dopingi!

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği başta olmak üzere çeşitli kurumların kruvaziyer gemilerle gelen yolcuların Kemeraltı'na gelmelerini sağlamak adına gösterilen çabalar meyvelerini vermeye başladı. MSC Divina kruvaziyer gemisiyle gelen turistler, her geçen hafta daha kalabalık bir şekilde tarihi çarşıyı ziyaret etmeye başladı. İlk üç ziyarette çarşıyı gezen turist sayısının giderek arttığına dikkat çeken Dernek Başkanı Semih Girgin, "Bu kez 15 otobüsle yaklaşık 1000 turisti ağırladık. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı daha yukarılara çıkarmak için mücadele edeceğiz" dedi.

BEŞ AYRI DİLDE REHBERLER TURİSTLERE EŞLİK ETTİ

MSC şirketinin İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, İngilizce bilen rehberleri, Kemeraltı gezisi sırasında turistlere eşlik etti. Sıcak havaya rağmen yaklaşık 5 saat boyunca tarihi çarşının pek çok köşesini gezip gören turistler, esnaftan bol bol alışveriş yaptı. Yeme içme mekanları da doldu taştı.

Otobüslerle gelen turistler dışında kendi imkanlarıyla çarşıya gelen gemi yolcularının da olduğuna vurgu yapan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Esnafımız bayram yapıyor. Her geçen gün daha da artan ziyaretçi sayısı umut verici bir hal aldı. Kalabalık gruplar halinde gezen turistler, yeryüzünün en büyük açık hava çarşısında kaybolmaktan çekindikleri için daha küçük gruplar halinde gezmeyi tercih etmiyorlar. Önümüzdeki süreçte hazırlayacağımız broşürler ve çarşının yol haritasıyla onların bu endişelerini de ortadan kaldırıp daha rahat gezmelerini sağlayacağız. Sıcak yaz günlerinde iş yapamayan esnafımızın yüzünü güldüren turistlerin de çarşıdan çok mutlu ayrıldıklarını görüyoruz. Bu bizi keyiflendiriyor" ifadelerini kullandı.

