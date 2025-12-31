Kıymetli maden ithalatında yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerine dair maddede düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, ilgili ihracat işleminin gümrük beyannamesi bilgilerinin, yapılan ithalatın standart işlenmemiş altın ve döviz türünden karşılığını içeren ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa tarafından düzenlenen ve onaylanan yazılı beyanın, kıymetli madenler aracı kuruluşunca aracılık ettiği kişilere bankaya sunulmak üzere verilmesi zorunlu oldu.