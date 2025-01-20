KKM’den çıkış için yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminin bu yıl sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 73 haftadır kesintisiz devam eden düşüşü hızlandıracak bir hamle daha geldi. Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı. Bugünden itibaren sadece 3 ay vadeli KKM hesapları uzatılabilecek. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

112 MİLYAR $ AZALDI

Ağustos 2023'te 143 milyar dolar olan KKM'nin büyüklüğü, geçen hafta 31 milyar dolara geriledi. KKM'de bu süreçte yaşanan düşüş 112 milyar dolar oldu. 3.4 trilyon lira ile tarihi zirveyi gördüğü 18 Ağustos 2023'ten bu yana 73 haftadır kesintisiz düşerek 10 Ocak 2025 itibarıyla 1 trilyon 85 milyara gerileyen KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payı da yüzde 26.2'den 5.7'e indi. KKM'nin TL mevduat içerisindeki payı ise yüzde 45.1'den 8.8'e geriledi. KKM hariç standart TL mevduatın payı ise yüzde 31.9'den 59.3'e yükseldi. Döviz hesaplarının payı ise yüzde 34.9'a indi.