Giriş Tarihi: 14.02.2026 12:38 Son Güncelleme: 14.02.2026 12:41

Kredi kartı olanlar için süre bitiyor! Herkesin limiti düşecek, sadece 2 istisna var... İşte ayrıntılar

Kredi kartı limitlerine yönelik milyonları ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım sona ermek üzere. BDDK'nın kararıyla kredi kartı limiti 400 bin TL ve üzerinde olanların limitleri düşürülecek. Peki bankalar yeni limitleri nasıl belirleyecek? İstisna olan iki harcama alanı ne? İşte yeni sistemin tüm ayrıntıları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitleri için aldığı yeni karar için geri sayım iki gün sona eriyor. Özellikle 400 bin TL ve üzeri limitli kart sahiplerini ilgilendiren yeni süreçte bankalar, yüksek limitli kartları yeniden belirleyecek.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, kredi kartları için yeni limit düzenlemesinin detaylarını A Haber canlı yayınında paylaştı. İşte ayrıntılar...

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NASIL DÜZENLENECEK?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında kredi kartları için kart sahiplerinin tüm bankalardaki toplam limitleri göz önünde bulundurularak yeni limit hesaplaması yapılacak. 400 bin TL ve üzeri kredi kartı olanlar için kullanıma göre yeni limitler belirlenecek. Tamamı kullanılmıyorsa limit, aşamalı olarak düşürülecek. Limiti en yüksek harcamanın yapıldığı ay dikkate alınarak yüzde 50 veya yüzde 80 oranında limit azalışı olacak. Kart sahipleri, yeniden 400 bin TL'ye kadar artış talebinde bulunabilecek.

450 bin TL kredi kartı olanlar için örnek hesaplama:

  • Yıllık harcamanız: 100.000 TL
  • Kullanılmayan tutar: 350 bin TL
  • Yüzde 50 limit düşüşü: 175 bin TL
  • Yeni kart limiti: 275 bin TL

600 bin TL kredi kartı olanlar için örnek hesaplama:

  • Yıllık harcamanız: 400 bin TL
  • Kullanılmayan tutar: 200 bin TL
  • Yüzde 50 limit düşüşü: 100 bin TL
  • Yeni kart limiti: 500 bin TL

Bu uygulama 750 bin TL'ye kadar olan limitler için geçerli. 750 bin TL üzeri için ise yüzde 80 limit düşüşü olacak.

1.000.000 TL kart limiti olanlar için örnek hesaplama:

  • Kart limiti: 1.000.000 TL
  • Yıllık harcama: 400.000 TL
  • Kullanılmayan limit: 600.000 TL
  • Yüzde 80 limit düşüşü: 480.000 TL
  • Yeni kart limiti: 520.000 TL

Limit düşüşü, özellikle kullanılmayan yüksek limitlerde uygulanacak. Kartını aktif ve düzenli kullanan kişilerde düşüş oluşmayacak.

GELİR BELGESİ İBRAZI GEREKECEK!

400 bin TL üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi ibrazı gerekecek.

BDDK'DAN BANKLARA ALT YAPI İÇİN 3 AY SÜRE

BDDK, limit düzenlemesinin sorunsuz uygulanabilmesi için bankalara teknik altyapıyı hazırlama zorunluluğu getirdi. Bankaların, dijital kanallar üzerinden gelir belgelerini temin etmesi ve eğitim ile sağlık harcamalarına olumsuz etkileri önleyecek sistemsel düzenlemeleri 3 ay içinde tamamlaması gerekiyor.

BANKALARA EĞİTİM VE SAĞLIK TALİMATI

Bankalara talimat yazısı gönderen BDDK, eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyeceğini bildirdi.

SADECE HARCAMA KONTROLÜ DEĞİL GÜVENLİK İÇİN DE ÖNEMLİ

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, düzenlemelerin arka planına ilişkin değerlendirmesinde, "Olmayan parayı harcamak hepimiz için kolay. BDDK'nın aldığı karar aslında nedeni, kazancımızın üzerinde harcama yapıp, bu paraları ödeyememek. Üzerine de faizler binerek borçlar daha da fazla şişiyor. Bankalar da kontrolsüzce bu limitleri artırıyor. Harcamaların kontrol altında tutulmasının yanı sıra siber tehditlere karşı da önlem alınıyor. Örneğin 1 milyon TL limitiniz var, ayda 200 bin TL harcıyorsunuz. Ama ufak bir dolandırıcılıkta 800 bin TL'lik kalan limitiniz boşaltılabiliyor. Bunun için de bir önlem alınmış oluyor."." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK LİMİTLERE KADEMELİ DÜŞÜŞ

Yeni düzenleme kapsamında kullanılmayan limitlerde de kademeli düşüş planlanıyor. Demircan bu uygulamayı şu sözlerle anlattı:

"Limitler aslında çok da fazla düşmeyecek. Örneğin 600 bin TL'lik bir limitiniz var. Siz bir yılda 400 bin TL harcama yapmışsınız. Artan para yüzde 50 oranında düşürülecek. Bu 750 bin TL'ye kadar geçerli. 750 bin TL üzerinde ise yüzde 80 düşürülecek."

ÖZEL LİMİT VE KARTLAR GÖREBİLİRİZ

Eğitim ve sağlık harcamaları istisnasına ilişkin Demircan, "Eğitimde ve düzenli sağlık harcamalarında bu problem olabilirdi. BDDK ve bankaların bu konuda çalışmaları var. Yakın zamanda eğitim ve sağlık alanına özel limitler ve kullanıma özel kartlar da gündeme gelebilir. " dedi.

YENİ LİMİT İÇİN MAAŞ BORDROSU ŞART OLACAK

Demircan son olarak şunları kaydetti:

"Kredi kartı için başvurulduğunda düzenli limit artışı için onay veriyoruz. Asgari ücret kazanıyor olsanız dahi sürekli iki kat artışlar olduğu için korkunç bir boyutta limitlere çıkılabiliyor. Ödemeleri düzenli yaptığınızda banka bize sormadan bu artışları yapabiliyordu. Yeni sistemde bankalar artık kafalarına göre artış yapamayacak. Bundan sonra maaşınızın iki katı kadar kredi kartı limiti verilecek. Her limit artışı için maaş bordosuyla bankaya gitmek gerecek. Pazartesi itibarıyla yeni dönem başlıyor, zaman içerisinde yapılacak yeni regülasyonlarla kredi kartı kullanımı çok daha güvenli hale gelecek."

