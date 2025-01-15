Kredi maliyeti düşüyor

Geçen yıl 375 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atan Türkiye, 2025'in de rotasını çizerek, 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefi belirledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın artırılması için 77 maddeden oluşan 2025 Yılı İhracat Eylem Planı'nı açıkladı. Finansman maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmaların son aşamaya geldiği müjdesini veren Bolat, ihracatın yatırım, üretim, istihdam ve döviz getirisi açısından ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığından bahsetti. Kırmızı çizgilerinin, "mal ve hizmet ihracatını her hal ve şartta artırmayı başarmak" olduğunu söyleyen Bolat, bunu yaparken ithalatı azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bolat, dış ticaret açığını azaltarak cari işlemler açığını düşürmeyi, bu sayede kur piyasalarında istikrar sağlamayı, öngörülebilirliği artırmayı, fiyatlamadaki belirsizliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini anlattı.

BU AY AÇIKLANACAK

Reeskont kredilerinin maliyetinin yeni yıla girerken 6 puan düşürüldüğünü hatırlatan Bolat, "İhracat reeskont kredi finans maliyeti yüzde 29.9'a düşürülmüştü. İhracat finansmanındaki maliyet önümüzdeki ay da yeniden düşürülecek, finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini alacağız. Bu konuda Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Bolat, Türk Ticaret Bankası'nın da bu yıl 200 milyar lira finansman desteği hedeflediğini kaydetti. 2024'te DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) desteklerini iki kat artırarak 17.6 milyar liraya yükselttiklerini söyledi. Bakanlığın bütçesinin 2025'te 56 milyar liraya çıkarıldığını anımsatan Bolat, "Bunun içinden 33 milyar lira mal ve hizmet ihracatçılarına DFİF destekleri olarak ayrılmıştır. 27 bin 700-28 bin civarında ihracatçının bu destekten faydalanacağını tahmin ediyoruz. İhracatçılarımızın en büyük sıkıntısı olan finansmana erişimi için bütün imkânlarımızı kullandık. Eximbank'ın 13.5 milyar lira olan sermayesi 18 ayda tam 4 kat artırılarak 55 milyar liraya yükseltildi" şeklinde konuştu.



2025'TE HEDEF 390 MİLYAR DOLAR

BOLAT, "Mal ithalatında da yüzde 5'e yakın azalışla 344.1 milyar dolara geriledik. 2023'te 106.4 milyar dolar olan dış ticaret açığımızı 82.2 milyar dolara düşürdük. Toplamda dış ticaret açığımızı 24.2 milyar dolar azalttık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76.1 seviyesinde gerçekleşti. 5.5 puanlık artış sağladık" dedi. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefi koyduğunu anımsattı.





SINIRDA KARBONA DESTEK

AB'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne firmaların hazır olması için verecekleri desteklere vurgu yapan Bolat, "Amacımız sürdürülebilir odaklı, yeşil ekonomiye uyumlu, uluslararası rekabetçiliği yüksek firmalarımızın sayısını artırmak. Prestijli fuar uygulaması ile yurt içi fuarlarda da desteğe esas tutar uygulamasını yüzde 50'den 70'e yükselteceğiz" dedi.



EN ZORU GERİDE KALDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise üretici ve ihracatçı için zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "2025'te daha fazla üretimi ve ihracatçıyı destekleyecek politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum" dedi.





33 MİLYAR TL'LİK DESTEK VERİLECEK

Yeni plana göre ihracatçılara 2025 yılında ayrılan destek bütçesi 33 milyar TL'ye yükseltildi.

Bütçeyle 27 bin 700 mal ve hizmet ihracatçısı desteklenecek.

2024'te 48.7 milyar dolarlık ihracat desteği sağlayan Türk Eximbank, 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği sağlayacak.

İhracat Geliştirme A.Ş. (İGE) yeni kefalet destek paketleriyle 160 milyar TL'lik kredi kefalet desteği sunacak.

269 ticaret heyeti, 85 alım heyeti yoluyla daha fazla pazara ulaşılacak. 65 yurt içi, 330 yurt dışı fuar ve 1.650 bireysel katılımı desteklenecek.



8.500 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT

Eylem planında vize sorunu yaşayan ihracatçılara yeşil pasaport müjdesi geldi. Buna göre 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilecek. 61 şirketin 63 markası da Marka ve TURQUALITY destekleri kapsamına alınacak. Toplamda 355 şirketin 380 markası desteklenecek. DİR kapsamında ithal edilmek istenen ürünleri üreten yurtiçi üreticilere ilişkin verilerin kullanıcılarla paylaşılması ve yurtiçinden girdi teminini teşvik etmek amacıyla bir rehber niteliğindeki Yerli Tedarik Sistemini devreye alınacak. Hizmet ihracatında 42 adet yurt dışı etkinlik organizasyonu, 1.200 bireysel katılımı desteklenen yurt dışı etkinliği ve 20 bireysel katılımı desteklenen yurt içi etkinliği gerçekleştirilecek.



ENFLASYON BİRKAÇ AYA % 30'A DÜŞECEK

Enflasyonun yokuş aşağı inmeye başladığını belirten Ömer Bolat, "İnşallah birkaç ay içinde yüzde 30'lu rakamları TÜFE enflasyonunda konuşuyor olacağız. Yani yüzde 40'ın altına gerileyeceğiz. Yıl sonunda da hedef biliyorsunuz yüzde 21 TÜFE enflasyonu. Fiyatlamada istikrar sağlandıkça büyüme hızı artacaktır" ifadelerini kullandı.