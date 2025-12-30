Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:34 Son Güncelleme: 30.12.2025 09:36

Kripto da yıl sonu rallisi kısa sürdü! Bitcoin kritik eşikten sert düştü

Kripto paralarda yıl sonu rallisi kısa sürdü. 90 bin doları aşan Bitcoin, yüzde 3 kayıpla kritik eşiğin altına düştü.

Güvenli liman arayışı ve Fed'in faiz indirimine yönelik belirsizliklerle 124 bin dolar seviyesinden 84 bin dolara kadar sert düşüş yaşayan Bitcoin, emtia fiyatlarında yaşanan yıl sonu rallisine benzer bir yükseliş trendini kaçırdı.

BİTCOİN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA DÜŞTÜ

Amiral kripto para birimi Bitcoin, yılın son günlerinde zorlandığı 90 bin dolar eşiğini aştı. Ancak Bitcoin, kısa sürede yeniden kritik eşiğin altına düştü. Yüzde 3 kayıp yaşayan Bitcoin, 87 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Ethereum ise yüzde 3,16 düşüşle 2 bin 941 dolar seviyesinde bulunuyor.

KRİPTO PARALAR İÇİN 2026 TAHMİNİ

2026 yılında Bitcoin'in 150 bin doların üzerine çıkabileceğine yönelik beklentiler giderek artıyor. Önde gele kripto yatırım fonu Dragonfly'ın ortağı Haseeb Qureshi Bitcoin'in yıl sonuna kadar 150 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörürken, piyasa hâkimiyetinin ise gerilemesini beklediğini ifade etti.

