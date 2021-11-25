SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç Dr. Nebi Miş:

GERÇEKLİKTEN UZAK BU SALDIRILARA KARŞI TOPLUM BİLİNÇLENDİ

Esasında 2010'lu yıllardan bu yana bu senaryoları sürekli gördük. Türkiye'de herhangi bir sorun olduğunda, farklı bir durum yaşandığında hem içeriden hem dışarıdan tam bir ittifak halinde özellikle meseleleri gerçekliğinden koparıp farklı manipülasyonlarla bir umutsuzluk sarmalı oluşturacak şekilde kullandıklarını gördük. Özellikle son 10 yıllık dönemde Türkiye'de toplumun farklı kesimlerine toplumu dizayn etmeye yönelik bir oyun görüyoruz. Kurlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Var. Ama bunu siz gerçekliğinin dışında farklı başlıklar üzerinden siz manipüle ettiğinizde başka bir şey oraya çıkıyor. Türkiye'de bunlar yaşanırken toplum da bir öğrenme sürecinden geçiyor. Toplum artık bilinçlendi.