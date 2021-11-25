Faiz lobisine karşı verilen mücadeleye ilişkin Türkiye'nin kararlı duruşu kur operasyonları ve piyasalarda manipülatif hareketleri tetikledi. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç Dr. Nebi Miş, Gazeteci Halime Kökçe ve Hukukçu Serkan Toper'den kur operasyonla ilişkin önemli yorumlar geldi. İşte A Haber canlı yayınında Haktan Ünsal'a konuk olan isimlerin değerlendirmelerinden öne çıkanlar;
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç Dr. Nebi Miş:
GERÇEKLİKTEN UZAK BU SALDIRILARA KARŞI TOPLUM BİLİNÇLENDİ
Esasında 2010'lu yıllardan bu yana bu senaryoları sürekli gördük. Türkiye'de herhangi bir sorun olduğunda, farklı bir durum yaşandığında hem içeriden hem dışarıdan tam bir ittifak halinde özellikle meseleleri gerçekliğinden koparıp farklı manipülasyonlarla bir umutsuzluk sarmalı oluşturacak şekilde kullandıklarını gördük. Özellikle son 10 yıllık dönemde Türkiye'de toplumun farklı kesimlerine toplumu dizayn etmeye yönelik bir oyun görüyoruz. Kurlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Var. Ama bunu siz gerçekliğinin dışında farklı başlıklar üzerinden siz manipüle ettiğinizde başka bir şey oraya çıkıyor. Türkiye'de bunlar yaşanırken toplum da bir öğrenme sürecinden geçiyor. Toplum artık bilinçlendi.
MUHALEFET DIŞARIYA BİR SÖYLEM SATIYOR, SONRA ONU ORADAN ALIP TEKRAR KULLANIYOR
Birbirini tekrar eden bu servisin MİT TIR'ları operasyonundan 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar gördük. Bu süreçte muhalefet belli söylemler üretiyor. Bu söylemler yurt dışında belli çevrelerce sahipleniliyor ve Türkiye'ye karşı bunlar kullanılıyor. Bu kez de muhalefet tarafından bu içerikler yeniden muhalefet tarafından kullanılarak aslında kendi servis ettikleri söylemler 'Türkiye'nin itibarı zedelenmiş' gibi burada kullanılıyor.
Gazeteci Halime Kökçe:
KUR DALGALANMASI TÜRKİYE'NİN EKONOMİK PARAMETRELERİNİ KARŞILAMIYOR
Bugün Türkiye adına iyi olan ne varsa bugün onlardan vazgeçmek adına doldurulmuş bir reçete bu. FETÖ ile mücadeleden vazgeçmek, PKK ile mücadeleden vazgeçmek, Doğu Akdeniz'deki bayrağımızdan, Suriye'deki askeri varlığımızı çekmek, Libya'dan çekilmek belki petrolden, haklarımızdan vazgeçmek, nükleer santral yapmaktan geçmek. Bu bize şunu anlatıyor. Evet bir kur dalgalanması var. Sabit gelirliği, ihracatçıyı etkiliyor. Ama Türkiye'nin kendi ekonomik parametrelerinden kaynaklanan bir sonuç değil bu.
MİLLET OPERASYONUN DA FAİZ SARMALINA KARŞI VERİLEN SAVAŞIN DA FARKINDA
Yaşadığımız süreç tecrübeli bir vatandaş profilini ortaya çıkardı. Bunun Türkiye'nin gerçekliğiyle örtüşmediğini anlayan, bir tercihin ve faiz sarmalına karşı mücadele verildiğini gören bir vatandaş profili. Ülkemizi ya bu sarmala kurban edecek ya da birlikte bunu aşacağız. Cumhurbaşkanı'nın da bunu vatandaşla açık açık paylaşması çok önemliydi diye düşünüyorum ben.
Hukukçu Serkan Toper:
MUHALEFETTE YIKICI BİR DİL VAR
Buna sevinen bir kitlenin varlığını görmek dolar kurundan daha yıpratıcı. Bir iktidarı, ideolojisini beğenmeyebilirsiniz. Ama milletin başına gelmiş kötü bir duruma sevinmek inanın anlaşılabilir değil. Bu yıkıcı muhalefetin, onlara gönül veren vatandaşların da hayatını etkilediğini bilmeleri gerekir. Mavi Vatan diyoruz Dolar 12 TL diyorlar. Karabağ diyoruz, Suriye'de terör devleti kurdurmayacağız diyoruz dolar 12 TL diyorlar. Bu teslim olmuş bir Türkiye talebinin tezahürüdür. Bunu istiyorlar. Sayın Akşener ve sayın Kılıçdaroğlu yarın çıksınlar desinler ki Suriye'deki, Karabağ'daki, Mavi Vatan'daki mücadelemizi destekliyoruz desinler. Ondan sonra dolar kuru hala yükselebiliyorsa diyelim ki bu bir yönetim hatasıymış.
BORSA VE İHRACAT REKOR KIRARKEN DOLARIN YÜKSELMESİ NORMAL Mİ?
Borsa yükseliyor, ihracatta rekorlar kırılıyor ama çok tuhaf şekilde kur yüzde 120 artabiliyor. Bunu hangi ekonomik parametreyle açıklayabilecekler? Bu açıklanamadığı sürece kimse kalkıp milli meseleleri istismar edip sulandırmaya kalkmasın.