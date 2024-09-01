Kuraklığın çözümü için önemli adım

Akçansa, iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi olan kuraklık sorunuyla mücadelede önemli bir adım atarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) girişimlerinden 'CEO Water Mandate'i imzalayan ilk Türk çimento şirketi oldu. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, daha sürdürülebilir bir gelecek için etkin su yönetimi konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, "2023 yılında çimento üretim faaliyetlerimizde tüketilen suyun yüzde 92'sini kapalı çevrim sistemlerle tekrar kullandık. Yağmur ve yüzey suyu toplama gibi konularda Su Yönetim Master Planlarımızı hazırladık" dedi.