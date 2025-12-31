Lojistik üssü Mersin’e, Türkiye ve bölgeyi hareketliliğini arttıracak yatırım

MESİAD üyesi iş insanları Sabahattin Gündoğdu ve Osman Güneş, Mersin'i sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte bir lojistik merkez haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini ifade ederken, firmanın sahip olduğu teknik kapasite, üst düzey güvenlik önlemleri ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla yoluna devam edeceğini açıkladı.

Yeni yatırımıyla birlikte bölge istihdamına da önemli katkı sağlayan firma, Mersin ekonomisinin büyümesine doğrudan destek olurken, Türkiye'nin dış ticaret ve lojistik ağında stratejik bir rol üstleniyor.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, "Firmanın lojistik ve depolama alanında hayata geçirdiği bu modern ve kapsamlı lojistik tesisi, yalnızca kentimiz için değil, ülke ekonomisi açısından da son derece kıymetli bir adım olmuştur. Lojistik, dış ticaretin ve sanayinin bel kemiğidir. Firmanın gerçekleştirdiği bu vizyoner yatırım, Mersin'in bölgesel bir lojistik üs olma yolundaki gücünü daha da pekiştirmiştir. Kendilerini ve tüm emeği geçenleri, MESİAD camiası adına yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.