Lojistik üssü Mersin’e, Türkiye ve bölgeyi hareketliliğini arttıracak yatırım

Liman bölgesine sadece 3,5 kilometre uzaklıkta ve otoban girişine doğrudan bağlantılı konumlanan tesis, stratejik lokasyonu ile hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor. Bölgedeki ticari hareketliliği destekleyen lojistik firması, güçlü altyapısı, modern teknolojik donanımı ve operasyonel kapasitesiyle depolama ve lojistik hizmetlerini tek çatı altında topluyor.
Şirketin 2 bin 300 metrekarelik kapalı depo alanı, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanırken, konteyner indirme-bindirme, aktarma ve iç lojistik operasyonlarında ileri teknoloji ekipmanlar ve alanında uzman ekipler görev alıyor. Tesiste, 20 DC, 40 HC ve 45 HC konteyner operasyonları, tank konteyner ve çadırlı konteyner indirme-bindirme, konteyner aktarma, free time uygulamaları, forklift desteği ve işçilikli yükleme-boşaltma hizmetleri yer alıyor. Ayrıca tesis bünyesinde bulunan konteyner tamirat atölyesi, hızlı bakım ve onarım süreçleriyle firmalara büyük kolaylık sağlıyor.
Dünyanın önde gelen taşımacılık firmaları başta olmak üzere birçok global markaların tercih etmesi, firmanın uluslararası standartlarda ve güvenilir hizmet sunduğunun güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
MESİAD üyesi iş insanları Sabahattin Gündoğdu ve Osman Güneş, Mersin'i sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte bir lojistik merkez haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini ifade ederken, firmanın sahip olduğu teknik kapasite, üst düzey güvenlik önlemleri ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla yoluna devam edeceğini açıkladı.
Yeni yatırımıyla birlikte bölge istihdamına da önemli katkı sağlayan firma, Mersin ekonomisinin büyümesine doğrudan destek olurken, Türkiye'nin dış ticaret ve lojistik ağında stratejik bir rol üstleniyor.
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, "Firmanın lojistik ve depolama alanında hayata geçirdiği bu modern ve kapsamlı lojistik tesisi, yalnızca kentimiz için değil, ülke ekonomisi açısından da son derece kıymetli bir adım olmuştur. Lojistik, dış ticaretin ve sanayinin bel kemiğidir. Firmanın gerçekleştirdiği bu vizyoner yatırım, Mersin'in bölgesel bir lojistik üs olma yolundaki gücünü daha da pekiştirmiştir. Kendilerini ve tüm emeği geçenleri, MESİAD camiası adına yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.