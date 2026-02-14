LPG ithalatı Aralık 2025’te yıllık bazda yüzde 18,2 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 315 bin 339 ton oldu. Veriler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Aralık 2025 dönemine ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"nda yer aldı.

EN FAZLA İTHALAT CEZAYİR'DEN

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya Federasyonu, ABD, Kazakistan ve Gürcistan oldu.

Aralık 2025'te LPG ithalatı yıllık bazda yüzde 18,2 artışla 315 bin 339 ton olarak kayıtlara geçti.

İHRACATINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Aynı dönemde LPG ihracatı ise dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince gerçekleştirilen ihracat, yüzde 70,3 artarak 48 bin 259 tona ulaştı.

Türkiye, Aralık ayında Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Singapur, Türkiye Serbest Bölge ve Lübnan olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirdi.

SATIŞLARDA OTO GAZ İLK SIRADA

LPG üretimi ise söz konusu dönemde yüzde 8,3 azalarak 77 bin 675 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Aralık 2025'te yapılan toplam LPG satışı geçen yılın aynı ayına göre 321 bin 793 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 81,63 pazar payıyla oto gaz ilk sırada yer aldı. Oto gazı yüzde 14,68 ile tüplü LPG ve yüzde 3,68 ile dökme LPG satışları izledi.