Malatya'da esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için "konteyner çarşı" kuruluyor

Depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çok sayıdaki iş yeri de kullanılamaz hale geldi. İş yerleri yıkılan esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Turgut Özal Mahallesi'nde yapımına başlanan 100 prefabrik iş yerinin inşasında sona yaklaşıldı.

Oluşturulan "konteyner çarşı"nın ilçe ve kentin normale dönmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ticaretin devam etmesi ve hayatın tekrar normale dönmesi için gayretle çalıştıklarını söyledi.