Memurun % 44.9 emeklinin % 33.6 zammı cepte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan kasım ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin aralık ayında alacağı zammın da belirginleşmesini sağladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 3.28 arttı. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk 5 ayındaki TÜFE artışı yüzde 33.64 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 61.98 oldu. Kasım ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillenmeye başladı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için yüzde 44.89, SSK, Bağ- Kur emeklileri için refah payı hariç yüzde 33.66 zam kesinleşti. Refah payı ile birlikte hem emeklilere hem de memurlara yapılacak zam yüzde 50'yi geçecek.Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış bekleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 olarak açıkladığı yılsonu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz için yüzde 9.49, ağustos yüzde 9.09, eylül yüzde 4.75, ekim ayı için yüzde 3.43, kasım ayı için de 3.28 enflasyon farkını şimdiden garantiledi. Böylece emekliler 5 ayda yüzde 33.66 artışı şimdiden hak etmiş oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı da yüzde 44.89 oldu. Kamu görevlileri ocak ayında 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 toplu sözleşmeden kaynaklı artış alacak. Artışlar birikimli hesaplanırken Ocak zammı Aralık verileri ve yasal düzenlemeyle belirlenecek refah payı ya da oransal artışla birlikte netleşecek.Yasal düzenlemeyle birlikte enflasyon farkının üzerine refah zammıyla artış oranı yüzde 50'yi geçecek. Maaş zammı Ocak-Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirleniyor. Ocak ayında hazirana göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre hesap yapılıyor. Enflasyon farkı=maaş/ücretlerdeki artış oranı-enflasyon oranı sonucunda (-) negatif, enflasyon farkı=enflasyon oranı-maaş/ ücretlerdeki artış sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması durumunda maaş, ücretlere "enflasyon farkı" olarak ilave yapılıyor. 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68.01 revize edilirken bu durumda, 2023 yılı ikinci 6 aylık TÜFE oranının yüzde 40.27 olması bekleniyor.YILIN ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19.77 olurken, SSK ve Bağ-Kur ile emekli memur aylıkları refah payıyla birlikte yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşları da enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55'lik zammın üzerine 8 bin 77 lira seyyanen zam gerçekleştirildi. Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3500 liradan 7500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7500 lira alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor. En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yılbaşında emekli olacaklar aylıklarını yüzde 68.01 enflasyon ve 1.35'lik büyüme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 70 artışla alacak.