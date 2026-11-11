Merkez bankalarının altın talebi sürüyor: Çin ve Polonya’dan dikkat çeken alımlar

Küresel altın piyasasında merkez bankalarının alımları güçlü seyrini koruyor. Altın fiyatlarında yaşanan gerilemeleri alım fırsatı olarak değerlendiren merkez bankaları, rezervlerini artırmaya devam ediyor. Çin ekim ayında 26 ton, Polonya ise 27 ton altın alırken küresel merkez bankalarının üçüncü çeyrekteki toplam altın alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının yılın son çeyreğinde de piyasada aktif olmasını bekliyor.

ÇİN'İN ALTIN REZERVLERİ 2 BİN 435 TONA YÜKSELDİ

Merkez bankalarının altın alımları, ekim ayında da hız kesmeden devam etti. Dünya Altın Konseyi (WGC) EMEA Bölgesi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul'un paylaştığı verilere göre Çin Merkez Bankası, ekim ayında 26 ton altın satın aldı.

Son alımlarla birlikte Çin'in resmi altın rezervleri 2 bin 435 tona ulaştı. Yaklaşık iki yıldır altın rezervlerini düzenli olarak artıran Çin, toplam rezerv miktarında Fransa'nın yalnızca 2 ton gerisinde bulunuyor.

POLONYA 700 TONLUK ALTIN REZERVİ HEDEFİNE ULAŞTI

Ekim ayında altın alımlarında öne çıkan ülkelerden biri de Polonya oldu. Polonya Merkez Bankası, söz konusu dönemde gerçekleştirdiği 27 tonluk alımla altın rezervlerini 700 tona yükseltti ve daha önce belirlediği hedefi yakaladı.

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, hedefe ulaşılmasına rağmen altın alımlarının devam edebileceğini belirtti. Glapinski, altın satın alımlarını sonlandırmak için bir gerekçe görmediğini ifade ederek ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervlerle birlikte büyümesi gerektiğine işaret etti.

ÖZBEKİSTAN VE ÇEKYA'NIN ALTIN REZERVLERİ DE ARTTI

Merkez bankalarının altın talebine Özbekistan ve Çekya da katkı sağladı.

Özbekistan Merkez Bankası, ekim ayında 7 ton altın alarak yıl başından bu yana gerçekleştirdiği net alımları 63 tona çıkardı. Böylece ülkenin toplam altın rezervleri 453 tona ulaştı.

Çekya Merkez Bankası da ekim ayında 2,5 ton altın satın aldı. Bu alımla birlikte ülkenin altın rezervleri 90 tona yükselirken 100 tonluk hedefe ulaşmak için geriye 10 ton kaldı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI BİR YILDA YÜZDE 42 ARTTI

Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son rapor, merkez bankalarının altına yönelik güçlü talebini ortaya koydu. Rapora göre, küresel merkez bankaları 2026'nın üçüncü çeyreğinde toplam 321 ton altın satın aldı.

Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik artış anlamına geliyor. Üçüncü çeyrekteki alımlar, son beş yılın çeyreklik ortalaması olan 227 tonun da üzerine çıktı.

Konsey, merkez bankalarının altın talebinin üçüncü çeyrekte beklentileri aştığını bildirdi. İkinci çeyreğe ilişkin verilerde yapılan yukarı yönlü revizyonun da resmi sektörün altın alımlarındaki güçlü eğilimi desteklediği belirtildi.

ALTIN FİYATLARINDA MERKEZ BANKASI TALEBİ ETKİLİ OLACAK

Dünya Altın Konseyi analistleri, merkez bankalarının 2026'nın son çeyreğinde de altın piyasasında önemli alıcılar arasında yer almasını bekliyor. Bununla birlikte raporda, merkez bankalarının altın alımlarının fiyat hareketlerine duyarlı olduğuna dikkat çekildi.

Analistler, resmi sektör talebinin altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini ve piyasadaki dalgalanmaları sınırlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak merkez bankalarının alımlarının fiyatlarla olan ilişkisinin, altın fiyatlarında kalıcı ve güçlü bir taban oluşturacak ölçüde istikrarlı olmadığı da vurgulanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör