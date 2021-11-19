Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar!

"DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ FİNANSAL İSTİKRARI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."