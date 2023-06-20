"Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek paylaştı: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

BAKAN IŞIKHAN, YILIN İKİNCİ YARISINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamladığını söyledi.

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Komisyon çalışmalarında üstün gayret gösteren işçi tarafı temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren temsilcisi TİSK ve kamu tarafı temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Ticaret bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) heyetlerine teşekkür eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu süreçte TİSK Başkanımız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere özellikle son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirilen asgari ücrete vergi muafiyeti, Beyaz Bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler, deprem felaketindeki destekler bunlardan bir kaçıdır. Sosyal diyaloğa olan inancıyla işçi, işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış birliği içinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Özellikle teşvik konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Başkanımıza gösterdiği samimi yaklaşım, işçi kardeşlerimizin taleplerini dile getirirken sergilediği yapıcı tutum ve sendikacılıktaki deneyimleriyle sürece yaptığı katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim."

Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk çalışmalarının asgari ücret konusu olduğunu ifade eden Işıkhan, emekçiler başta olmak üzere tüm sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek bu neticenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.