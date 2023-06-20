ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı: 11 bin 402 TL! | Video

Asgari ücret 2023 son durum haberleri... Asgari ücret zammı rekor refah payı ile tam mutabakat ile açıklandı. Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşti. Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla 8.506 TL'den net 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 482 dolar düzeyine çıkarık döviz bazlı tarihi rekorunu kırdı. Asgari ücret zammı uzlaşmayla belirlendi. Böylece 'Asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu' ve 'Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak' sorusu Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla yanıt buldu.