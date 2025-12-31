Milli akıllı sayaç dönemi başlıyor

2026'da milyonlarca ev, apartman ve iş yerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kullanılacak. Bu dönüşüm, vatandaşlara elektrik giderlerini anlık görme, faturalarına internet üzerinden ulaşma ve arızaların kısa sürede çözülmesi gibi avantajlar sağlayacak. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, MASS dönüşümünün elektrik dağıtım sektöründe dijitalleşme, şebeke esnekliği ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı açısından kritik bir adım olduğunu söyledi.

ÜCRETSİZ YENİLEME

Sayaçların tüketicilere herhangi bir maliyet yansıtılmadan yenileneceğini aktaran Erdoğan, "MASS ile uyumlu sayaç dönüşümüne 1 Mart 2026 itibarıyla başlıyoruz. Şirketler bu dönüşümü kendi yatırım planları kapsamında gerçekleştirecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu konuda gerekli usul ve esasları yayımladı. İlk etapta ortak pano bulunan alanlarda ve yıllık tüketimi 10 bin kilovatsaatin üzerinde olan abonelerde sayaç dönüşümü başlayacak" dedi. Erdoğan, 2026'da yaklaşık 4 milyon sayacın değiştirilmesini öngördüklerini belirterek "MASS sadece bir sayaç değişimi değil, bir sistem dönüşümüdür. Hedefimiz, sayaçlarda kullanılan kritik bileşenlerin de yerli üretimle karşılanmasıdır ve bu yönde çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

UZAKTAN OKUNACAK

2026'yı takip eden birkaç yıl içinde milyonlarca ev, apartman ve iş yerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen MASS kullanılacak. Bu dönüşüm, vatandaşlara elektrik giderlerini anlık görme, faturalarına internet üzerinden ulaşma ve arızaların kısa sürede çözülmesi gibi avantajlar sağlayacak. MASS dönüşümü ile vatandaşlar elektrik faturalarının arttığı yüksek kademeye geçiş sürecini de kontrol edebilecek. 1 Ocak'tan itibaren yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovatsaati (984 TL) aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu sistemle vatandaşlar sistem üzerinden tüketimleri anlık kontrol edebilecek ve kademe sınırına yaklaştıklarında örneğin tasarruflu lamba yakma, elektrikli ev aletlerini daha az kullanma gibi yöntemlerle enerji tasarrufu yaparak kademeye takılmaktan kurtulabilecek.