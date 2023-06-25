Milyonlarca çalışana vergi avantajı

Asgari ücrete yüzde 34.04'lük zammın ardından hem özel sektör hem de kamuda bordrolar yeniden düzenleniyor. Asgari ücretli bir çalışan için gelir vergisi istisnası tutarı ağustostan itibaren artacak. Yılsonuna kadar toplam 12 bin 734 lirayı bulacak. Damga Vergisi istisnası da 610 TL'ye yükselecek. Böylece vergi dışı kalacak asgari ücret tutarı 13 bin 344 lirayı bulacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için milyonlarca çalışan, yılın kalanında daha az vergi ödeyecek. Birçok prim tutarı da güncellenecek. İşte vergi istisnasından yeni prim tutarlarına kadar merak edilenler...Ocak2022'den bu yana işçi, memur, tüm çalışanların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir, damga vergisinden istisna tutuluyor. Çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre ilgili aydaki kazancının gelir vergisi hesaplanacak. Hesaplanan vergiden, asgari ücret için ödenmesi gereken gelir ve damga vergisi mahsup edilecek. Kalan vergi tahsil edilecek. Ağustostan itibaren çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak. Temmuzda 1.710,35 lira olan istisna tutarı, ağustosta 1.902,62 TL'ye, sonraki aylarda 2.280,47 TL'ye çıkacak. Bu, yüksek ücretlilerde daha fazla avantaj sağlıyor.İstisnaaynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesiyle aynı dönemde yapılan prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınarak istisna uygulanacak.İşsizlik ödeneği asgari 5 bin 325 lira, azami de 10 bin 650 lira olacak. Bugün itibarıyla işsizlik ödeneği alanlar için işsiz kaldığı tarihten itibaren son 4 aylık ortalama brüt ücreti 20 bin liranın altında olanların alacağı tutar değişmeyecek, mevcut tutarı alacaklar. Ortalama ücreti 20 bin TL olanların ödeneği artacak. Kısa çalışma ödeneği tavanı 19 bin 968 liraya çıkacak.Birdenfazla işverenden ücret alanın vergi istisnası sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Kısmi zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan, taksici, dolmuşçu, terzi, kuaför gibi basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışanlar da istisnadan yararlanacak. Serbest, teknoloji bölgeleri, Ar-Ge Kanunu kapsamında uygulanan teşviklerde çalışanların ücretlerine istisna uygulanacak.Buyılın ikinci yarısında GSS için aylık 402 lira, yıllık da 4 bin 829 lira prim yatırılacak. Engellilere ödenen maaş da artıyor. Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 2.624 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 3.813 TL'ye çıkacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ise 2.542 TL ödenecek.Şuanda asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10.008 TL. 1 Temmuz'dan itibaren bu rakam 13 bin 414 lira olacak.İsteğebağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren en düşük 4.291 TL, en yüksek 32.195 TL'ye çıkacak. Bağ-Kur sigortaları temmuzdan itibaren aylık en az 4.628 lira ödeyecek. Tarım Bağ-Kur'lusu da en düşük 4.628 TL prim ödeyecek. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için günlük prim 167,68 TL, aylık 5 bin 30 TL, 10 günden az çalışanlar için de 8.94 TL olacak.Yaşlılıkaylığı sosyal güvencesi, geliri olmayanlara veriliyor. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığından yararlanma koşulları da değişmiş oldu. Aylıktan yararlanmak için gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 3'te birinden az olması koşulu bulunuyor. Bu durumda aylık geliri 3 bin 800 liranın altındakiler yaşlılık aylığı alabilecek. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı da 3 bin 184 liraya çıkmış oldu.