Mobiltel’in halka arzına 3 kat talep

MOBILTEL 18-19 Kasım tarihleri arasında çıktığı halka arzı 3 kat taleple tamamladı. Mobitel'den yapılan açıklamaya göre, halka arz fiyatının 1.60 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 332 milyon 800 bin TL olurken, halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 34 bin 91 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20.29 oldu. Halka arzdan şirketin elde edeceği brüt 284.8 milyon TL'lik kaynağın yüzde 70'i finansal borç ödemesinde, yüzde 30'u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak. Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleşen halka arzda, yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurtdışı kurumsal yatırımcılar da yer aldı.
YÜZDE 60'I BİREYSEL
İnfo Yatırım
liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyumda, halka arz edilen şirket paylarının yüzde 60'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 28'i yurtiçi kurumsal ve yüzde 12'si yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70.24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9.46 Mıstaçoğlu Holding
ve yüzde 20.29 halka açık oldu. Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç
, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 3 kat talep geldiğini belirterek, "Yatırımcılarımızın ilgi ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı artırmaya odaklanacağız" dedi. İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin
ise yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir halka arzı daha başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
SEKTÖRÜNDE İLK 5'TE
Mobiltel 2020 yılını 1.8 milyar TL gelir ve 377.6 milyon TL net kârla, 2021 yılının ilk altı ayını ise 980.6 milyon lira gelir ve 76.1 milyon lira net kârla kapattı. Haziran 2021 itibarıyla Türkiye cep telefonu pazarında adet bazında yüzde 5.8, ciro bazında ise yüzde 3.5 pazar payı bulunan Mobiltel, Bilişim 500 araştırmasına göre sektörün en büyük beş şirketi içinde yer alıyor.