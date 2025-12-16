Morgan Stanley’den altın ve gümüş tahmini

Morgan Stanley, altın fiyatlarının 2026'da daha küçük kazançlar elde edeceğini ifade ederken merkez bankalarının ve borsa yatırım fonlarının alımlarını azaltacağını ifade etti. Buna karşın beklenen faiz indirimleri ile doların zayıflaması altının değer kazanması da senaryolar arasında.

ALTIN FİYATLARI NASIL YÜKSELECEK?

Banka, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4.800 dolar seviyesin çıkacağı öngörüsünde bulundu. Atın fiyatları için itici gücün Çin perakende talebi, yükselen merkez bankası alımları ve küresel büyüme endişeleri olacağı açıklandı.

GÜMÜŞ ALTININ GERİSİNDE KALACAK

Gümüş fiyatları için tahminlerini açıklayan banka, Gümüşün altının gerisinde kalmasını bekliyor.

2026'da güneş enerjisi kurulumlarının düşmesiyle birlikte 2025'in en yüksek açık yılı olarak işaretleneceği belirtiliyor.

Morgan Stanley, 2026 için platini ons başına 1.775 dolar ve paladyumu ons başına 1.325 dolar seviyesinde tahmin ediyor. Bu tahminler, yapısal dengesizlikleri ve değişen talep faktörlerini yansıtıyor.