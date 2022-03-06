Otomobil Oscar’ı elektrikli Kia’nın

OTomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of the Year) yarışmasını 2022'de Kia EV6
kazandı. Böylece COTY tarihinde ikinci kez tam elektrikli bir model "Yılın Otomobil" oldu. Nissan Leaf
, 2011'de birinci seçilmişti. 22 ülkeden 59 jüri üyesinin oylarıyla Kia EV6 279 puan alırken, elektrikli Renault Megane E-Tech, 265 puan, Hyundai Ioniq 5
elektrikli 261 puanda kaldı. Oylamada Kia EV6 12 jüri üyesinden maksimum puan alırken, Renault Megane E-Tech 14 jüri üyesinden, Hyundai Ioniq5
ise 15 jüri üyesinden en yüksek puanı aldı.
RUS ÜYELERİN OYU İPTAL
Rusya-Ukrayna savaşı COTY oylamasına da yansıdı. Rus jüri üyelerinin kullandığı oylar COTY Organizasyon Komitesi
'nin kararı ile oylamaya dahil edilmedi. Ancak Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada bu kararın sonuçları etkilemediği duyuruldu.