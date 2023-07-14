Otomobil satacaklar dikkat! Bugün başlıyor

İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama bugün devreye alınıyor. Uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "İlan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilecek.Düzenlemeye aykırı her bir ilan "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilerek, ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle, herhangi bir idari para cezasına maruz kalınmaması için, yeni yayınlanacak ve yayında olan taşıt ilanlarında fiyatın, tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasının uygulama süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmış ve bu düzenlemeye aykırı taşıt satışlarına da kısıtlama getirmişti.Bu kapsamda, 2023 yılı içinde yetki belgesiz en az 3 adet ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satışları noterlikler tarafından engellenmeye başlandı.Bakanlık, 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el taşıt satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcıları da tespit ederken, sayıları 4 bin 800 olan bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edildi.