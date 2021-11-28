Özlem Doğaner Türkiye ekonomisindeki son durumu değerlendirdi: 2021 ihracat hedefi 211 milyar dolar

"EN ÇOK BORSA İSTANBUL KAZANDIRDI"

Önümüzdeki dönemde nüfusu azalacak tek kıta Avrupa. Yaşlı nüfus var üretecek kimse yok. Ciddi bir göçmen ihtiyacı olacak, insan kaynağı olacak. Bizim en büyük avantajlarımızdan biri genç nüfusumuz. Bütün önemli aşamalarını Türkiye'ye getiriyorlar. Kasımda en çok kazandıran Borsa İstanbul oldu. Çin'de ve Tayvan'da yüzde 2,25. Turizmde geçen yıl yaklaşık 12,5 milyar dolarlık gelir oldu. Bir önceki yıl 34,5 milyar dolarlık gelir oldu. 2019'da rakamların dörtte biri olmasına rağmen cari denge konusunda sıkıntı çekmiyoruz.

"FAİZ ARTTIĞI ZAMAN SADECE FAİZLERDEN BESLENENLER KAZANIYOR"

Elimizde ekonomik olarak avantajımız var temellerimiz sağlam. Kredi almak istediğimiz hiçbir şey de sıkıntı çekmiyoruz. Bankaların hepsi istedikleri gibi borçlanabiliyorlar. Bugün IMF'ye gitsek zaten kapıda bekliyorlar biz gitmiyoruz. Çok avantajımız var. Eski ekonomi kitaplarından farklı bir noktaya gidiyoruz. Alışık olmayanlar için zorlayıcı bir tablo. Öğrenmek yerine eleştirmeyi tercih ediyorlar. Faiz artırdığınız zaman sadece faizlerden beslenenler kazanıyor. Vatandaşlar kazanmıyor. Bizdeki faiz eksiye doğru gidiyor."