Özlem Doğaner Türkiye ekonomisindeki son durumu değerlendirdi: 2021 ihracat hedefi 211 milyar dolar

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile gündem programına katılan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ekonomi gündemine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz indirimini değerlendiren Doğaner, “Büyüme odaklı ekonomi politikası… Düşük faizde tutacaksınız. Böylece yüksek üretim sağlayacaksınız yatırımcı daha rahat üretim yapacaksınız. O yatırımla birlikte yüksek istihdam sağlayacaksınız. Yüksek istihdamla yüksek üretim ve yüksek ihracat yapacaksınız ki bu konuda rekorlar kırıyoruz.” dedi. İhracatın ithalatı karşılama rakamlarında da yükseliş olduğuna değinen Doğaner, “Cari fazlaya en yakın olduğumuz dönemlerden birini yaşıyoruz. Bu Türkiye için devrim denilebilir. Çift haneli büyümeden bahsediyoruz. Ezberleri yıktığımız bir dönem.” ifadelerini kullandı. Doğaner, 2021 yılı için 211 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu da aktardı.