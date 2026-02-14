Ramazan’da hanelere 1,9 milyar liralık gıda yardımı! Bakan Göktaş SYDV’lere kaynak aktarıldığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) toplam 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Göktaş, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin şekilde ulaştırılacağını belirtti.

Göktaş, Türkiye genelindeki SYDV'ler aracılığıyla hem ramazan ayı hem de Kurban Bayramı öncesinde temel gıda desteğinin sürdürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık."

Bakanlık, aktarılan kaynağın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için vakıf ekiplerinin sahada titiz bir çalışma yürüttüğünü bildirdi.