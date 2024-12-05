Rekabet Kurumu META’yı yola getirdi

Rekabet Kurumu, Instagram ve Threads gibi uygulamaların sahibi olan META'ya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı. Threads, Türkiye'de yeniden kullanıma açılacağı gibi şirket artık Instagram ile veri birleştirmesi yapamayacak. Kurum, daha önce Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlayarak verileri birleştiren META'ya bu uygulamadan vazgeçmesi için uyarıda bulunmuş ve 335 milyon TL idari para cezası kesmişti. META ise bunun üzerine 29 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerinin askıya alınacağını açıklamıştı. Süren soruşturma neticesinde META yola getirilirken Rekabet Kurumu'na bir taahhüt metni sundu. Kullanıcıların Threads'i Instagram hesabı gerekmeksizin sadece Threads profili açarak da kullanabileceği ve söz konusu kullanıcılar hesaplarını birleştirmeyi tercih etmedikçe Threads üzerinden elde edilen verilerinin Instagram ile birleştirilmeyeceği taahhüdü verildi. Kurul da bu taahhüt üzerine Threads'a ilişkin soruşturmayı sonlandırdı. Threads Türkiye'de yeniden kullanıma açılacak.