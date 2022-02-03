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Giriş Tarihi: 3.2.2022 09:11

Resmi Gazete'de yayımlandı: 59 YEKA belirlendi

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı: 59 YEKA belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: 59 YEKA belirlendi
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