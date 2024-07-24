Restoranlarda menü oyunu

Bakanlığı fiyat tarifesi asma zorunluluğu getirmişti. Yılın başında uygulamaya giren kanun ve bakanlığın sıkı denetimlerine rağmen, restoran ve kafeler yine arkadan dolanmanın yolunu buldu. Öyle ki bazı restoranlar müşterilerine ne menü veriyor ne de kapısına tabela asıyor. Menü istendiğinde ise "Fiyatlarımız güncellendi, yeni menü basıyoruz. QR kod sisteminde sorun var" gibi bahanelerle müşterisini oyalıyor. Sipariş fiyatını bilmeyen müşteri ise gelen hesap karşısında şok geçiriyor.Söz konusu menü oyunu ağırlıklı olarak balık ve kebap restoranlarında yapılıyor. Datça'ya tatile giden bir vatandaş, restoranın menü oyununu şöyle anlatıyor: "Arkadaşlarımızla 4 kişi Eski Datça'da bir balık restoranına gittik. Kapıda menü yoktu, içeriye girdik ve menü istedik. Bize menülerinin yenilendiğini o nedenle veremeyeceklerini, istediğimiz şeyi büfeden seçebileceğimizi söylediler. Büfede de fiyat yazmıyordu. 5 çeşit meze seçtik. Küçük bir tabak mezenin en fazla 100- 150 TL olacağını düşündük. Her bir meze tabağına 450 TL yazmışlar! Sadece mezeler 2.250 TL tutmuş. Ana yemek olarak ise alabalık istedik. Ona ne yazdılar bilmiyoruz. Birer kadeh alkol aldık. Kuver, su, meze toplam 11 bin TL hesap geldi. Şok geçirdik. Fiyatı bilseydik oturmazdık. Tadımız kaçmasın diye konuyu uzatmadık, hesabı ödedik."Restoranların bir diğer oyunu ise QR kod. Masa üzerinde bulunan QR kod sistemini kapatan restoranlar, bakanlık denetimi olduğunda bunu hemen aktif hale getiriyor. Menü ya da fiyat öğrenmek isteyen vatandaşa ise "Sistem arızalı, menüde sorun var" şeklinde dönüş yapılıyor. Bu sorunu yaşayan bir vatandaş, "Eşimle Kaş'ta kahvaltıya gittik. Kapıdaki menüde kişi başı kahvaltı fiyatı 700 TL yazıyordu. Kahvaltı detaylarını öğrenmek için QR kod okuttuk, bozuktu. Sorduğumuzda serpme kahvaltı, her şey var dediler. Biz de kabul ettik. İki kişi için 1.400 TL, yüzde 10 da servis ücreti dahil 1.540 TL ödeyeceğimizi düşünürken 2.100 TL hesap geldi. 'Bu ne?' diye sorduğumuzda sahanda yumurta, su, ekmek ve çay ücreti dediler. Serpme kahvaltıda çay, yumurta ekmek yoksa ne var? Biraz tartıştık, tadımız kaçmasın diye hesabı ödeyip kalktık. Sorunu Cimer'e ve şikâyet platformlarına yazdık."Bazı vatandaşlar menü ile kasa arasındaki farktan şikâyet ederken bazıları ise restoranların kaşla göz arasında aynı ürünün iki, hatta üç kez girilip bu şekilde hesabın şişirildiğinden şikâyet ediyor. Konuyla ilgili şikâyet platformlarına da yüzlerce bildirim yağıyor. Bir vatandaş, "Bir kafeye oturdum. Menüde poğaça 40, çay 15 TL yazıyordu. Bir poğaça yedim, iki çay içtim. 70 TL hesap beklerken 90 TL çıktı. Çay 20 TL, poğaça 50 TL dediler. İtiraz ettim, 10 TL düştüler, 80 TL ödedim" diyor. Bir başka vatandaş da, "Siparişlerin hepsini üçle çarpmışlar. 3 çay içtik 9 çay, iki su içtik 6 su yazmışlar. Aman arkadaşlar fişlerinize dikkat edin, hesabınızı bilin" şeklinde rahatsızlığını sosyal medyada dile getirerek, uyarıda bulunyor.Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, Ticaret Bakanlığı'nın restoran ve kafelerdeki fahiş fiyatla mücadele için çıkardığı yasayı hatırlatarak, "Ancak bazı işletmeler arkadan dolanmanın yolunu buluyor. Bize de bu konuyla ilgili yüzlerce şikâyet geliyor. Kapıdaki tabela ile menüdeki fiyatı farklı koyuyorlar. Bazı tüketiciler bunu fark edip şikâyet ediyor ancak bazıları görmüyor. Aynı zamanda masada QR kod oluyor ancak ürünü yazıp fiyatı yazmıyorlar. Yani siz sadece seçeceğiniz ürünü görüyorsunuz ancak ürün fiyatını bilmiyorsunuz" dedi. Tüketicilerin kesinlikle menü istemesini, menü yok diyen işletmeleri şikâyet etmesini öneren Güllü, "Bir de masada, kasada ya da tabelada farklı fiyat varsa kanunen tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Tüketiciler böyle durumlarda haklarını arasın, tüketici hakem heyetine şikâyet etsin" ifadelerini kullandı.