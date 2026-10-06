Sadece 5’er kilo aldılar! İşte Türk fındığında şaşırtan liste

EN FAZLA FINDIK ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin fındık ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 56 bin 335 ton fındık gönderilirken elde edilen gelir 730 milyon 955 bin 988 dolar oldu.

Almanya'yı İtalya ve Fransa takip etti. İtalya'ya 31 bin 201 ton fındık ihraç edilerek 395 milyon 264 bin 674 dolar gelir sağlandı.

Fransa'ya ise 10 bin 500 ton fındık gönderildi. Bu ihracattan elde edilen gelir 147 milyon 324 bin 404 dolar olarak kayıtlara geçti.