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Giriş Tarihi: 6.10.2026 15:08 Son Güncelleme: 6.10.2026 15:10

Sadece 5'er kilo aldılar! İşte Türk fındığında şaşırtan liste

Türkiye, 2025-2026 sezonunda 120 ülke ve serbest bölgeye 197 bin 85 ton iç fındık ihraç ederek 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar gelir elde etti. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, iki ülkenin sadece 5'er kilo fındık alması şaşırttı. İşte o liste...

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AA Ekonomi
Sadece 5’er kilo aldılar! İşte Türk fındığında şaşırtan liste
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Türkiye'nin 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan fındık ihracat sezonunda Almanya'ya 56 bin 335 ton fındık gönderildi. Almanya'ya yapılan ihracattan 730 milyon 955 bin 988 dolar gelir sağlandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye, söz konusu sezonda 120 ülke ve serbest bölgeye toplam 197 bin 85 ton iç fındık ihraç etti. Bu ihracattan 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar gelir elde edildi.

EN FAZLA FINDIK ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin fındık ihracatında Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 56 bin 335 ton fındık gönderilirken elde edilen gelir 730 milyon 955 bin 988 dolar oldu.

Almanya'yı İtalya ve Fransa takip etti. İtalya'ya 31 bin 201 ton fındık ihraç edilerek 395 milyon 264 bin 674 dolar gelir sağlandı.

Fransa'ya ise 10 bin 500 ton fındık gönderildi. Bu ihracattan elde edilen gelir 147 milyon 324 bin 404 dolar olarak kayıtlara geçti.

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ŞİLİ VE GAMBİYA SADECE 5'ER KİLO ALDI

Türkiye'nin söz konusu ihracat sezonunda en az fındık gönderdiği ülkeler ise Şili ve Gambiya oldu.

Bu iki ülkeye 5'er kilogram fındık ihraç edildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Sadece 5'er kilo aldılar! İşte Türk fındığında şaşırtan liste
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