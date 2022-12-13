Sanayici üretimde frene basmadı

Hükümetinyeni ekonomi programı çerçevesinde aldığı kararlar ve Merkez Bankası'nın hedefli kredi uygulamasının sonuçları, sanayi üretimine de yansıdı. Sanayi üretimi, ekimde piyasanın aylık yüzde 0.7 daralma beklentisinin aksine, yüzde 2.4 arttı. Yıllık sanayi üretimi de yüzde 2.5 yükseldi.Alt sektörler incelendiğinde, endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7.4 elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4.8 azaldığı, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3.7 arttığı görüldü. Ekimde ise bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.1 azaldı. Aylık ve yıllık bazda en yüksek artış sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 36.7 ile yüksek teknolojili ürün grubunda gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de, ekimde geçen yıla göre yüzde 124.8 arttı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,Yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Yüksek teknoloji üretimindeki artışla beraber ekimde de sanayi üretimimiz pozitif geldi. Bu sanayimizdeki dönüşümü de göstermesi açısından çok önemli" diye konuştu.