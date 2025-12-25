Şanlıurfa’nın peyniri ABD sofralarında

Şanlıurfa'da bir çadırda başlayan peynir üretimi, bugün dünya pazarlarına uzanıyor. Urfarm Süt ve Süt Ürünleri, 25 yıl önce küçük bir girişim olarak çıktığı yolculuğunu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 7 bin metrekarelik modern tesisine taşıdı. Şirket, yılda 11 bin ton sütü bölgedeki 3 bin 800 aileden temin ederek hem kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor hem de Anadolu'nun süt ürünlerini küresel pazarlara ulaştırıyor.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

2001 yılında kurulan Urfarm, bugün 100 kişilik çekirdek kadrosu ve süt toplamalojistik ağlarıyla birlikte yaklaşık 400 kişilik bir istihdam ekosistemi oluşturuyor. Üretim, yüksek teknoloji ve uluslararası kalite standartlarıyla yürütülüyor. Urfarm, 2020-2025 yılları arasında ABD pazarında çift haneli büyüme kaydetti.