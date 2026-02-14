Sevgiliye 400 milyar TL’lik hediye

Bugün tüm dünyada kutlanacak olan Sevgililer Günü, alışverişte ciddi bir hareketlilik yarattı. E-ticaret siteleri ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere hafta başında başlayan yoğunluğun, bugün akşam saatlerine kadar artarak sürmesi bekleniyor. Bu özel günde sevgililerini mutlu etmek isteyenlerin, başta giyim ve ayakkabı olmak üzere yapacakları alışverişlerle piyasaya doping etkisi yapması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, bu yıl Sevgililer Günü alışverişlerinin etkisiyle şubat ayında e-ticaret hacminin 400 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Türkiye genelinde, yılsonu e-ticaret hacminin ise 100 milyar doları aşmasını tahmin ettiklerini dile getiren Ekmekçi, geçen yıla kıyasla şubat ayında TL bazında yüzde 65 büyüme öngördüklerini dile getirdi.

E-TİCARET ÖNE ÇIKIYOR

Sevgililer Günü'nde de sevgililerin ilk tercihi e-ticaret siteleri oluyor. Buradaki sayısız seçenek arasında sevgililerine hediye seçenler, e-ticaret sitelerinde yoğun bir trafik yaratıyor. Fiziksel alışveriş için fırsat bulamayanların tercihi olan e-ticaret sitelerinde çiçekten çikolataya, mücevherden hazır giyime ve elektronik eşyaya çok geniş bir ürün grubuna ulaşan vatandaşlar, milyonlarca ürün arasında bütçelerine ve zevklerine en uygun ürünleri tercih edebiliyorlar. Modaya yönelenlerin öncelikli tercihi giyim olurken; ayakkabı ve çanta da popülerliğini sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel kategoriler olarak öne çıkan kozmetik, elektronik ve tekstil moda önde gidiyor. Ancak bunun yanı sıra saat ve mücevherat da ilgi göre bir diğer kategori oluyor. 14 Şubat'ta özellikle evlilik teklifleri yapıldığı bilgisini paylaşan mücevher sektörü oyuncuları bu durumun tek taş satışlarını artırdığı bilgisini paylaştı. Tek taşın yanı sıra su yolu kolye ve bileklikler de bu kategoride en çok tercih edilen ürünler olarak öne çıkıyor.



KIRMIZI GÜL TAHTINI KAPTIRMIYOR

14 Şubat Sevgililer Günü'nde vatandaşların ilk tercihi ise yüzyıllardır aşkın ifadesi olan kırmızı gül oluyor. Bu günden dolayı çiçekçilerde de yoğun mesai yaşanıyor. Gülün yanı sıra orkideler, nergisler, papatyalar ve mevsim çiçekleri de tüketicilerin tercihi olarak öne çıkıyor. Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, "Kelebek buketlerimiz, bu dönemde revaçta olan ürünlerimizden. Daha kalıcı olması bakımından da insanların tercihi bu yönde olabiliyor. Kelebek buketlerimiz 500 ile 1.000 lira arasında, gül ise 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor" dedi.



İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ HEDİYE

HEPSIBURADA'NIN FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, Sevgililer Günü alışveriş alışkanlıklarını ortaya koydu. Sonuçlara göre tüketiciler artık sadece bir nesne değil, kendilerini özel hissettirecek ve iyi düşünülmüş hediyeleri tercih ediyor. Moda liderliğini korurken, her 10 kişiden 8'i doğru hediyeyi bulmak için rehber içeriklerden destek alıyor. Araştırma, tüketicilerin Sevgililer Günü alışverişini son dakikaya bırakmadığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 57'si hediyesine önceden karar veriyor. Alışveriş trafiğinin en yoğun olduğu dönem ise şubat ayının ilk haftası olarak öne çıkıyor. Hediye bütçelerinde ise bu yıl ortalama 5.170 TL seviyesi gözlemlendi. Erkek katılımcılarda bu rakamın 6.350 TL'ye kadar yükseldiği görülse de, alıcılar için asıl kriter fiyat değil hediyenin ne kadar "düşünülmüş" olduğu.