Somali’ye tarihi enerji hamlesi

Türkiye'nin enerji filosunun yeni katılan "Çağrı Bey" derin deniz sondaj gemisi, Mersin
'in Silifke
ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan Somali'ye törenle uğurlandı. Uğurlama töreni öncesi gemiye çıkarak incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yetkililerden brifing aldı. Bayraktar'a, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur da eşlik etti. Bakan Muhammed, "Çağrı Bey"in Somali'de arama yapmasının çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Bakan Muhammed, emeği geçenlere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a teşekkür etti.
45 GÜNDE ULAŞACAK
Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramacılığında tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirten Bayraktar, "İlk defa derin deniz sondaj gemimiz, Mavi Vatan
dışında göreve çıkıyor. Filomuza yeni katılan Çağrı Bey'i Somali'ye uğurluyoruz" ifadelerini kullandı. Bu çerçevede, 7 Mart 2024'te Somali'nin kara ve açık deniz blokları için mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti: "Kule yüksekliği sebebiyle seyrini Süveyş Kanalı üzerinden yapamayacak. Akdeniz'i baştan sona geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusuna açılacak. Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçerek 45 günlük bir süre sonunda Somali'ye ulaşacak. Nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız kuyu noktasına ulaşarak derin deniz sondaj faaliyetlerine başlamasını öngörüyoruz."
İLK KEZ VERİLEN GÖREV
Bayraktar, konuşmasının sonunda şunları kaydetti: "İlk kez karasularımız dışında petrol aramakla görevlendirilen Çağrı Bey'in iki ülke ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyle yolumuzu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. Öte yandan bu yıl Pakistan deniz sahalarında sismik çalışma yapılacağını aktaran Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemilerimizden biri bu faaliyeti hayata geçirecek. Geçen hafta Libya'da düzenlenen yeni lisanslama ihalesi turu kapsamında biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada petrol ve doğal gaz arama hakkı elde ettik. Türkiye Petrolleri olarak İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte arama faaliyetlerinde bulunacağız. Her iki sahada da yüzde 40 ortaklığımız olacak."
ERDOĞAN: MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUZ
Bakan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Telefondan katılımcılara seslenen Erdoğan, "Nisana kadar sürecek uzun bir yolculuğunuz var ama bu gerçekten kutlu bir yolculuk olacak. Sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler, güzel haberler bekliyoruz. Bu sondajlarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Onun için ben bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI
2026 yılı başından bu yana üç önemli adım atıldığını belirten Bayraktar, "8 Ocak'ta Exxonmobil, 5 Şubat'ta Chevron ve geçen perşembe günü de BP ile stratejik anlaşmalar imzaladık. Önümüzdeki hafta yine küresel bir şirket ile yurtdışında bir arama ortaklığı için imzaları atmayı planlıyoruz. Mevcut projeksiyonumuz ile 2028 yılında yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten Türkiye Petrolleri'ni bu yeni stratejimiz ile inşallah önümüzdeki yıllarda 1 milyon varillik bir üretim kapasitesine ulaştıracağız" dedi.