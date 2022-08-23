Son dakika: Bakan Bilgin’den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den, EYT ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BUNLAR DOĞRU DEĞİL..."
Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin,
"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.
Son Dakika: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: "Masamızda sadece bir formül var" | Video
MASADA TEK FORMÜL VAR
İşte Murat Ovucu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Aylardır da çalışma yürütülüyor. Bakan Bilgin yine A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.
Birçok formül üzerinde tartışılıyor ancak son çalışma ne aşamada var onu sorduk, masada kaç formül olduğunu sorma fırsatımız oldu. Bakan Bilgin'in vermiş olduğu yanıt tek formül oldu.
"ÇOK AŞAMALI BİR ÇALIŞMA"
Belli bir aşamaya gelindiğini anlıyoruz bu açıklamadan. Kamuoyunda konuşulan bu formüllerin çoğu doğru değil onların bizim çalışmalarımızla ilgili yok dedi. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, doğru değil dedi.
Çok aşamalı bir çalışma olduğunun altını çizdi.
Yaşa endeksli bir formül mü olacak diye sordum sadece bakarız diye geçiştirdi çok net detay vermedi ama önümüzdeki günlerde detaylanacağının altını çizelim."