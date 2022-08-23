Son dakika: Bakan Bilgin’den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?

"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı.

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MASADA TEK FORMÜL VAR

İşte Murat Ovucu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Son dönemin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Aylardır da çalışma yürütülüyor. Bakan Bilgin yine A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını belki Ocak ayı civarında bunu Meclis'e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.