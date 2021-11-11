Son dakika... Bakan Murat Kurum tarih verdi: AVM ve marketlerde depozito uygulaması başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mazlumun ve mağdurun yanında durarak, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacaklarını bildirdi.

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Murat Kurum, konuşmasına, yarının 12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, depremlerde ve afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Kurum, 2021 yılının, iklim krizi nedeniyle, Türkiye ve dünyada görülmemiş büyüklükte sel ve heyelanların, olağandışı yangınların yaşandığı bir yıl olduğunu dile getirerek, yaşanılan tüm bu olumsuzluklara ve pandemi şartlarına rağmen şehirlere, doğaya ve çevreye değer katacak projeleri, yatırımları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Zürih Üniversitesinde, iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar dünyanın başlıca 520 şehrini nasıl etkileyeceğine dair araştırma yapıldığını aktaran Kurum, buna göre, ortalama hava sıcaklıkları bu şekilde devam ettiği takdirde, İstanbul'un Antalya'ya, İzmir ve Bursa'nın Adana'ya benzeyeceğinin ifade edildiğini anlattı.