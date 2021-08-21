Video Haber SON DAKİKA: Marketlerde depozito dönemi başlıyor! Depozito sistemi nasıl çalışacak?

SON DAKİKA: Marketlerde depozito dönemi başlıyor! Depozito sistemi nasıl çalışacak?

SON DAKİKA: Marketlerde depozito dönemi başlıyor! Depozito sistemi nasıl çalışacak?
21.08.2021 | 15:56

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SON DAKİKA: Marketlerde depozito dönemi başlıyor! Depozito sistemi nasıl çalışacak? 05:32
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