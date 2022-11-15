SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati’den asgari ücret 2023 mesajı! İşte dolarizasyonun belini kıran hamlenin hikayesi

1. Geçtiğimiz dönem hem işçiyi hem işvereni sevindiren bir gelişme yaşandı. Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırıldı. Şimdi Ocak ayında da benzer düzenlemeler söz konusu olacak mı? Örneğin üreterek, istihdamını artırarak büyümeye katkı veren şirketler için ihracat yapan şirketler için asgari ücret tarafında bir düzenleme yapılacak mı? Kısacası Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ocak ayında daha kapsamlı düzenlemeler yapılacak" dedi. Bilgi verebilir misiniz?

Biliyorsunuz ki geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle 1/1/2022 tarihinden itibaren asgari ücreti vergi dışı bırakmış ve asgari ücretin üzerinde kazanç elde eden çalışanların da ücretlerinin asgari ücrete isabet eden kısmını gelir ve damga vergisinden istisna etmiştik.

Böylelikle asgari ücret üzerinde herhangi bir vergi yükü kalmadı. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın yıl içinde herhangi bir dönemde vergi ödemesi söz konusu değil.

Bunun yanında, yine geçtiğimiz dönemde ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlara ve sanayi sicil belgesi sahibi kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranını da 1 puan indirmiştik.

"ASGARİ ÜCRET 2023 İLE SABİT ÇALIŞANLAR LEHİNE ADIMLAR ATILACAK"

Bilindiği üzere yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata halihazırda güçlü bir desteğimiz var. Bu desteğimizi tüm kurumlarımızla her alanda sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz.

Öte yandan nasıl ki asgari ücrete geçtiğimiz yıl yaptığımız artışlar enflasyon oranının üzerinde olduysa, nasıl ki adımlarımızı sabit ücretli çalışanlar lehine attıysak, yeni dönemde de aynı yaklaşımızı devam ettireceğiz.