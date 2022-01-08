"TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞTI"

Bakan Bilgin'in CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

* Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurgu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor.

* Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.

* Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı.

* Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.

* OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.