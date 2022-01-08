SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, sorunun farkında olduklarını, Bakanlığın her konu gibi bunun da üzerinde çalıştığını ifade etti. Bilgin, öncelikler listesini saydı, "Çalışma programımızda var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz." dedi Bakan Bilgin, toplu sözleşme konusunda da son dakika açıklamalarında bulundu, "Bu sorunu da bu yıl çözeceğiz." ifadelerini kullandı. Bilgin, 'AGİ kalktı mı?' sorusuna da yanıt verdi. İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...
"TÜRKİYE OLUMLU AYRIŞTI"
Bakan Bilgin'in CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
* Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurgu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor.
* Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.
* Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı.
* Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.
* OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi.
"TÜRKİYE ZOR ŞARTLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ YAPTI"
* Türkiye zor şartlarda sosyal devlet olmanın zorunluluğu ile bunu gerçekleştirdi. Yüzde 36 enflasyon karşısında yüzde 50 maaş yükseltti.
* Sayın Cumhurbaşkanımızın da inisiyatifiyle yüzde 50 artış oldu. İşçilerimize bu desteği verirken, işverenimize de vergi muafiyeti sağladık.
* 3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.
* Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık.
* Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti.
* Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.
"TOPLU SÖZLEŞME İŞİNİ DE BU SENE ÇÖZECEĞİZ"
* Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller.
* Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz.
* Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.
'AGİ KALKTI MI?' SORUSUNA YANIT
* İstanbul'da bir işyerinde işçileri kapının önüne koymuştu. İşçileri yarın işe almazsanız çalışma izinlerinizi iptal ederim demiştim. Ondan sonra da başka bir sendika geldi. Sizin bu sözünüzü duyduk yanımızda olur musunuz dediler, çözmek üzereyiz.
* Biz bu süreçte memurlarla ilgili önemli düzenleme yaptık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk.
* O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 TL
* Emeklilerin en düşük rakamı 1500 liraydı, 1300-1200 olanlar da vardı. Bunu 1500 TL'ye çekmişti Sayın Cumhurbaşkanımız.
* Bunu bir de 2500 TL'ye çekti. Memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış gerçekleşmiştir. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır.
* Temmuzda yeniden düzenlenecek. 6 aylık bir artış bu.
* 3600 konusunda kamu çalışanları arasında dengesizlikleri gideceğiz. Statüler arasındaki farklılaşmayı adaletsizlikleri giderecek düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz.
* Pandemide küçük esnafa vergi muafiyeti getirildi. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası ödeneği gibi birçok düzenleme yapıldı. Küçük işletmeleri rahatlatan uygulamalar oldu.
EYT AÇIKLAMASI
Buradaki sorun yaş şartına takılanlar. Bu konuda AYM kararı var. AYM, yaş da bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir diyor. Sigorta sistemi prime dayalıdır. Prim ödeyen insan ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran var. Devlet düzenlemeleri yaparken, yasal değişiklikleri yaparken bunlar dikkate alınıyor. Bize haksızlık yapıldı diyorlar. Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Önceliğimiz şu anda emeklilerin haklarını geliştirmek. Türkiye'nin her sosyal sorunu bakanlığımızın sorunudur. Önceliklerimize göre çözüleceği bir süreç yönetimi var. Halının altına süpürülüyor gibi düşünülmesin. Türkiye'nin imkanları ve şartlarını dikkate alarak mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Bu bizim sorumluluk alanımızdır.